Из-за сноса Соборной мечети в Москве может наступить коллапс?

Противники сноса молельного зала в Соборной мечети в Выползовом переулке столицы опасаются, что через два месяца мусульманам некуда будет прийти молиться на праздник Курбан-байрам.

По исламскому календарю через два месяца наступит праздник Курбан-байрам. И так же, как и на Ураза-байрам, молиться к Центральной соборной мечети придут 70 тысяч человек, но мечети больше не существует.

В этом году для празднования Ураза-байрама столичные власти впервые выделили верующим помещение в культурно-выставочного центра "Сокольники" вместимостью 8 тысяч человек, но туда прибыло гораздо меньше мусульман, чем ожидалось. Соборная мечеть тоже не смогла вместить всех, люди заполонили все прилегающие улицы, создавая пробки.

Адвокат архитектора Игоря Тажиева, который проектировал новый комплекс мечети, Дагир Хасавов, уверен, что трещины появились еще при строительстве нового здания мечети, которое велось с нарушениями, сообщает newsmsk.com. Во время работ лопнула находящаяся на глубине 7 метров плита основания, разрушился каркас строящейся мечети, образовались трещины в несущих колоннах, нарушились опирающиеся на колонны балки. Кроме того, заказчик, остановив строительство более чем на год, не провел зимнюю консервацию здания. В довершение всего вместо легкого купола решено было установить железобетонный. По мнению Хасавова, все это может привести к трагедии, аналогичной обрушению в "Трансвааль-парке".

В Совете муфтиев сообщили, что богослужения будут проходить в молельном зале, открытом весной этого года. А реконструкция мечети продлится до 2013 года. После разбора завалов предполагается начать воссоздание исторической части. Часть новой мечети будет построена в традициях разрушенного здания, а минареты - по новым традициям мусульманской культуры. Строители заверили, что более никаких сносов на территории культового здания не будет.