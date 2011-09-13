Активисты движения в защиту Химкинского леса намерены провести сегодня в Москве акцию с требованием отставки министра транспорта Игоря Левитина. Акция под лозунгом "Министр-катастрофа, вон из правительства!" должна состояться у министерства транспорта в Москве на улице Рождественка, дом 1 в 13.00.

Лидер движения Евгения Чирикова рассказала, что разрешения на акцию нет. По словам Чириковой, глава Минтранса стоит первым номером в черном списке, который подготовили защитники Химкинского леса.

"На совести Левитина Химкинский и Шереметьевский леса, на его совести 700 жизней, которые унесли различные катастрофы, которые происходили из за плохой системы безопасности. Мы считаем, что ответить за все катастрофы должно конкретное лицо из правительства РФ", - подчеркула активистка движения в защиту Химкинского леса. Как передает "Коммерсантъ FM", Чирикова сказала: "Мы планируем провести красочный флэшмоб, его не согласовали, но мы не собираемся разворачивать плакаты, собирать пикеты. Мы решили проверить, каково отношение к священной корове Игорю Левитину".