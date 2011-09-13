Проезжай или плати
13 сентября 2011, 11:42 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Как заявил столичный градоначальник Сергей Собянин, стоянка машин на улицах и парковках Москвы будет платной.
При этом мэр сообщил, что въезд в центр Москвы платным не будет никогда, информирует bfm.ru. Это невозможно с точки зрения технологии и идеологически, отметил глава столицы.
В июле заммэра столицы по вопросам транспорта Николай Лямов доложил, что места на перехватывающих парковках в Москве будут платными, тариф будет зависеть от близости к центру города. Подобные парковки должны появиться около станций метро, расположенных в районах Марьино, Лефортово и Выхино-Жулебино.