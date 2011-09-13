Мэр Сергей Собянин назвал преимущества плитки перед асфальтом

Мэр Москвы Сергей Собянин пояснил преимущества плитки перед асфальтовым покрытием. По словам главы города, асфальт на тротуарах в летнюю жару, тем более в центре города, можно сравнить со сковородкой, залитой машинным маслом.

Собянин отметил, что в Европе, к примеру, с удивлением восприняли бы попытку переложить плитку на асфальт. "Если бы вы попытались где-нибудь в тихом европейском городке переложить плитку на асфальт, вас бы упекли в сумасшедший дом лет на 10, как минимум", - рассказал он в эфире "Вестей FM". Сергей Собянин очередной раз заявил, что его супруга не имеет отношения к плитке. Она никогда не занималась тротуарной плиткой. По словам столичного градоначальника, его супруга - воспитатель, педагог.

Мэр Москвы подчеркнул, что проект по замене асфальта тротуарной плиткой, не гигантский, а вообще один из самых маленьких среди тех проектов, которые реализовало правительство Москвы в этом году.