Samsung ведет судебную войну против Apple

Второй в мире производитель мобильных телефонов фирма "Самсунг электроникс" подала в Парижский окружной суд на американскую компанию "Эппл".

Корейцы обвиняют заокеанских конкурентов в том, что компания "Эппл" нарушила патентные права на технологии, используемые в ее мобильных телефонах, сообщает ИТАР-ТАСС. Претензии распространяются на такую продукцию "Эппл" как iPhone и iPad и не связаны с дизайном планшетных компьютеров.

Очередной выпад корейцев в острой конкурентной борьбе с "Эппл" последовал после того, как на прошлой неделе суд в германском Дюссельдорфе отверг иск "Самсунга" с требованием аннулировать предписание суда на запрет продаж в Германии южнокорейского планшетника Galaxy Tab. Как пишет «Российская газета», суд пришел к выводу, что самсунговский компьютер скопирован с iPad, представители "Самсунг" пообещали обжаловать решение суда в суде высшей инстанции.

В настоящее время "Самсунг электроникс" ведет судебную борьбу с "Эппл" более чем в десятке стран мира, которая затрагивает как патентные права на технологии, так и дизайн мобильников.



