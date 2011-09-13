Выживший в крушении самолета Як-42 бортинженер Александр Сизов пришел в себя
13 сентября 2011, 10:41 [ «Аргументы Недели» ]
Бортинжинер Александр Сизов, выживший в авиакатастрофе под Ярославлем 7 сентября пришел в сознание. После крушения самолета Сизова начали лечить в ярославской больнице, а на второй день перевезли в Москву.
Сейчас 42-летний Александр Сизов находится в реанимации в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Он пришел в себя, но состояние стабильно тяжелое, передает РИА Новости.
Самолет Як-42, в котором летели хоккеисты ярославского "Локомотива", разбился 7 сентября в районе населенного пункта Туношна под Ярославлем. На борту находились 45 человек: 37 пассажиров и восемь членов экипажа. При крушении выжили только двое - хоккеист Александр Галимов и бортинженер Александр Сизов.
Александ Галимов скончался 12 сентября. В настоящее время в Ледовом дворце "Арена-2000. Локомотив" идет гражданская панихида. После гражданской панихиды состоится траурный митинг, а затем тело Александра Галимова повезут на Чурилковское кладбище, где имам местной мечети прочтет поминальную молитву. Погибшие хоккеисты "Локомотива", прощание с которыми прошло в субботу, 10 сентября, похоронены на Леонтьевском кладбище.