Выдающийся конструктор Сергей Непобедимый отмечает юбилей (ВИДЕО)

Выдающийся конструктор Сергей Непобедимый - создатель целого ряда уникальных ракетных комплексов – отмечает 90-летий юбилей. При непосредственном участии Сергея Павловича Непобедимого Советская Армия получила почти три десятка уникальных образцов ракетного оружия, не имеющих аналогов в мире.



Среди разработок конструктора - знаменитые на весь мир системы "Малютка", "Шмель", "Штурм", "Атака", а также семейство переносных зенитно-ракетных комплексов "Стрела" и "Игла", тактические ракетные комплексы "Точка" и "Точка-У". Как сказал Сергей Непобедимый: "Главная цель моей жизни – служить Родине. С самого начала своей жизни я старался оказать помощь стране в создании предприятий и создании оружия, превосходящего оружие немцев и американцев".

Сергей Павлович Непобедимый родился 13 сентября 1921 года в семье рабочего. В 1938 году Непобедимый окончил в Курской области Щигровскую среднюю школу № 1 и поступил в МВТУ им. Н. Э. Баумана. По рекомендации профессора Ю. А Победоносцева послк вуза в 1945 году был направлен в Коломну в СКБ-101 (КБМ, ныне ФГУП "КБ машиностроения").

В 1989 году, после того, как по договору с США о сокращении ракет средней и меньшей дальности были уничтожены комплексы "Ока", которые формально не должны были подпадать под действие договора, Непобедимый подал в отставку с поста генерального конструктора и покинул КБМ.



С 1990 работает в ЦНИИ автоматики и гидравлики в Москве, является научным руководителем научно-технического центра "РЕАГЕНТ".

Сергей Павлович - автор более 350 научных работ, изобретений и одного открытия.