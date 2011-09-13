Трудоспособное население России к 2025 году уменьшится на 10 миллионов человек

"Страна вступает в наиболее сложный с точки зрения демографической ситуации период", - сказал 13 сентября в Южно-Сахалинске на выездном совещании в Дальневосточном федеральном округе секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Предполагается, что численность населения в трудоспособном возрасте с 2011 по 2025 год уменьшится не менее чем на 10 миллионов человек. При этом резервы повышения уровня экономической активности в молодом и старшем возрастах фактически исчерпаны, информирует interfax.ru.

Для решения накопившихся проблем по поручению президента РФ разрабатывается концепция государственной миграционной политики, ее проект будет рассмотрен на заседании Совета безопасности РФ.

России нужен инженерный корпус, высококвалифицированные кадры по рабочим специальностям. По данным государственной службы занятости, на них приходится две трети вакансий, необходимых экономике.

Как заявил секретарь Совбеза РФ, "необходимо реализовывать меры по эффективному противодействию незаконной миграции, чтобы работодатели ориентировались не на дешевую рабочую силу, а на подготовку кадров с опорой на российские трудовые ресурсы".