Хуснуллин назначен ответственным за разработку концепции развития Москвы

Мэр российской столицы Сергей Собянин поручил контроль за разработкой концепции развития Москвы в новых границах

своему заместителю по вопросам градостроительной политики и строительства Марату Хуснуллину.

Градоначальник Сергей Собянин подписал распоряжение правительства города о разработке концепции развития московской агломерации. Москомархитектуре поручено провести конкурс на разработку концепции, главному архитектору столицы Александру Кузьмину предписано организовать сбор исходных данных, предпроектную проработку вопросов, необходимых для подготовки технического задания, передает Интерфакс.



Главная задача при разработке концепции - обеспечение сбалансированного перспективного развития московской агломерации с учетом присоединенных территорий.