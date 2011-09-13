В расследовании крушения Як-42 под Ярославлем могут участвовать иностранцы

В расследовании причин крушения самолета Як-42 под Ярославлем при необходимости смогут принять участие эксперты стран, чьи граждане находились на борту. В сообщении Межгосударственного авиационного комитета говорится: "Техническая комиссия МАК установила связь с органами расследования авиационных происшествий тех государств, чьи граждане находились на борту воздушного судна - Чехии, Германии, Словакии, Швеции, Латвии и Канады. Эксперты этих государств могут при необходимости и по согласованию с МАК принять участие в расследовании этого авиационного происшествия".

Техническая комиссия МАК завершает работы по проведению полевого этапа расследования. Подходит к завершению обработка и расшифровка бортовых параметрического и звукового самописцев. Напомним, установлено, что двигатели Як-42 работали до момента столкновения с землей.

По предварительным результатам расшифровки и анализа имеющихся данных и документации на самолет установлено, что потерпевший крушение Як-42, произведенный в 1993 году, имел общий налет около 6 тысяч 500 часов. Это в два раза меньше назначенного ресурса - 12 тысяч часов. Взлетная масса авиалайнера была менее предельно допустимой для взлета. Согласно записи самописца на борту было около 14 т топлива, из которых 8 т было заправлено на ярославском аэродроме Туношна.

Разовых команд, свидетельствующих об отказах авиатехники, на записи параметрического самописца также не зафиксировано. Перед взлетом экипаж проводил проверку всех каналов управления самолетом, включая канал руля высоты. Рули отклонялись в штатном режиме. Перед взлетом стабилизатор и закрылки были установлены во взлетное положение. Метеоусловия на аэродроме под Ярославлем не препятствовали выполнению полета.



Техническая комиссия не исключает возможности проведения натурного эксперимента.