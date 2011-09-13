Страсбургский суд огласит решение по делу ЮКОСа 20 сентября

Компания ЮКОС требует возместить более 98 млрд долларов за незаконный отъем собственности.

Представители НК ЮКОС обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в 2004 году с жалобой на действия российских налоговиков, сообщает bbc.co.uk.

В начале 2009 года суд признал жалобу приемлемой в части продажи "Юганскнефтегаза", львиная доля акций которого (76,79%) были проданы в счет списания налоговой задолженности, а также в части удвоенных налоговых штрафов.

Глава американской дочки нефтяной компании, Yukos International, Брюс Мизамор ранее заявлял, что это самый большой иск за всю 60-летнюю историю Европейского суда по правам человека, не имеющий прецедента.



