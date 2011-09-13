47,7 тысяч японцев отмечают свой вековой юбилей

В Японии увеличилось количество людей, чей возраст приблизился к вековому юбилею и даже перевалил через него – на данный момент таких долгожителей насчитывается более 47,7 тысячи человек, что на 3,3 тысячи больше, чем год назад.

Столь оптимистичную статистику сообщил 13 сентября местный Минздрав в связи с празднованием 19 сентября национального праздника – Дня почтения к старшим.

Между прочим, вот уже 41 год подряд число японцев в возрасте свыше 100 лет неуклонно растет. Как рассказывает vz.ru, рекордсменкой по прожитым годом стала 114-летняя Тиёно Хасэгава из префектуры Сага на острове Кюсю. От нее лишь на несколько месяцев отстает 114-летний Дзюроэмон Кимура, который занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый пожилой мужчина на планете.

Некоторое время назад, сообщает ИТАР-ТАСС, в Японии разразился скандал вокруг фальшивых долгожителей - они давно скончались, но числились по документам живыми, что позволяло родственникам получать полагавшиеся им пенсии и пособия. В этом году, как уверяет министерство, список лиц в возрасте 100 лет и старше тщательно проверен. Однако власти делают некоторую оговорку на природные катаклизмы. Якобы новый список может включать людей, которые считаются пропавшими без вести в результате катастрофического землетрясения и цунами, потрясших северо-восток Японии в марте.



