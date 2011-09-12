На Алтае родители за доведение 11-летнего сына до самоубийства осуждены условно

Солонешенский районный суд Алтая в понедельник признал виновными в доведении до самоубийства своего 11-летнего сына супругов Банщиковых и приговорил к 5 годам условно, органам опеки сделано замечание.





Пьющие родители периодически оставляли шестерых детей надолго без еды и присмотра, в антисанитарных условиях. Органы опеки и попечительства, а также педколлектив школы и участковый не замечали, что несовершеннолетние живут в социально опасных условиях.

"Желая заставить детей выполнять работы по хозяйству, мать и отчим систематически унижали, жестоко обращались, оскорбляли в присутствии посторонних самого старшего ребенка. На его просьбы перестать пить алкогольные напитки родители никак не реагировали", - говорится в сообщении Генеральной прокуратуры РФ.

В результате в ночь на 12 ноября 2010 года 11-летний мальчик повесился в хозяйственной пристройке.

Суд признал Банщиковых виновными в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и доведение до самоубийства. Им назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, с испытательным сроком четыре года, уточняет РАПСИ. Кроме того, суд обязал супругов в течение месяца после вступления приговора в законную силу пройти курс лечения от алкоголизма.

"Меры к защите интересов несовершеннолетних не принимались, в том числе не рассматривался вопрос об изъятии детей из обстановки, угрожающей жизни и здоровью", - отмечает также Генпрокуратура.

В итоге ведущему специалисту органа опеки и попечительства было объявлено замечание. Также к дисциплинарной ответственности привлечены три должностных лица органа внутренних дел, директор школы, начальник территориального центра социальной помощи семьи и детям.