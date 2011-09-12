Путин дал 10 дней на подготовку предложений по обновлению авиапарка (ВИДЕО)

Премьер-министр РФ Владимир Путин в понедельник, 12 августа, провел совещание по транспортной безопасности в связи с авиакатастрофой, в которой 7 сентября погибли хоккеисты ярославского ХК "Локомотив".

Глава правительства дал указание за 10 дней полностью подготовить предложения по оснащению российского авиапарка современными средствами контроля и наблюдения в соответствии с международными стандартами. Также должны быть пересмотрены условия подготовки летного состава. Путин сформулировал ключевой вопрос, ответ на который объяснит причину катастрофы Як-42 под Ярославлем. Эксперты Межгосударственного авиационного комитета все последние дни изучали, до нюансов, было ли на момент прохождения "точки взлета" оборудование самолета исправным, в каком положении находились руль высоты, стабилизатор, закрылки, могло ли хоть что-нибудь помешать пилотам поднять самолет в воздух?

"Разовых команд, свидетельствующих об отказе авиатехники на записи параметрического самописца пока не выявлено", - сказала председатель Межгосударственного авиационного комитета Татьяна Анодина.

Владимир Путин попросил самым внимательным образом изучить все в лабораторных условиях.