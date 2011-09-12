На месте башен-близнецов возвели мемориальный парк

В день 10-летней годовщины терактов в Америке состоялась траурная церемония на том самом месте, где до 11 сентября 2001 года стояли башни-близнецы.

Теперь на этом месте открыт нью-йоркский мемориальный парк. Попасть туда накануне могли только родственники жертв трагедии и ограниченный круг ВИП-персон, среди которых были действующий президент США Барак Обама и его предшественник Джордж Буш, информирует ntv.ru. Оба стояли за пуленепробиваемым щитом, соблюдая повышенные меры безопасности, принятые полицией и спецслужбами после того, как стало известно, что «Аль-Каида» может нанести новый удар по США в десятую годовщину терактов. На месте трагедии обошлось без речей. Уже позже в Вашингтоне Обама подвел итог прошедшему десятилетию.

С сегодняшнего дня он открыт для публики, но желающих посетить его так много, что людей пока будут пускать только по предварительной записи. В очередь на посещение мемориала записались уже свыше полумиллиона человек.

Два гранитных бассейна с водопадами внутри в точности повторяют контуры фундамента двух упавших башен-близнецов. А по периметру на бронзовых плитах высечены имена всех погибших в терактах 11 сентября людей — почти трех тысяч человек. В следующем году здесь заработает музей. Близится к завершению строительство первого 104-этажного небоскреба. Весь объем работ планируется закончить в 2015 году.



