Королева Великобритании назначила главного комиссара Скотланд-ярда

Бывший глава полиции английского округа Мерсисайд Бернард Хоган-Хоу назначен новым главным комиссаром крупнейшей британской полицейской службы Скотланд-ярд.

Хоган-Хоу на момент нового назначения занимал должность исполняющего обязанности заместителя главы полицейской службы. По информации ria.ru, он был назначен на пост главного комиссара королевой Елизаветой II после собеседования с главой МВД Терезой Мэй и мэром Лондона Борисом Джонсоном, который также возглавляет Управление по надзору за деятельностью полиции.

Место главного комиссара стало вакантным после того, как минувшим летом предыдущий глава Скотланд-ярда сэр Пол Стивенсон был вынужден подать в отставку на фоне разгоревшегося скандала с прослушиванием телефонных звонков и подкупом журналистами британской полиции.

Заявки на вакантный пост принимались до конца августа. Хоган-Хоу обошел трех других кандидатов: исполняющего обязанности главного комиссара Тима Годвина, главу региональной полиции Стрэтклида (Шотландия) Стивена Хауса и экс-главу полиции Северной Ирландии сэра Хью Орда.