Футболисты ярославского «Шинника» вышли на минуту молчания в траурных повязках

Перед началом матча 27-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против "Мордовии" футболисты ярославского "Шинника" вышли на гимн России и минуту молчания в футболках с эмблемой «Локомотива» и надписями "Вечная память", "Помним. Любим. Скорбим" и с траурными повязками.

После минуты молчания игроки "Шинника" сняли футболки и начали встречу. Как сообщает mk.ru, средства, вырученные за билеты на следующем домашнем матче "Шинника" с КАМАЗом 15 сентября, будут направлены для оказания помощи семьям игроков и персонала хоккейной команды, погибших в авиакатастрофе 7 сентября.