Задержка авиарейсов в Болгарии принесла россиянам бесплатный отдых в 2012 году

Болгарская сторона предложила российским туристам, задержавшимся в аэропортах Бургаса и Варны из-за конфликта между авиакомпаниями Bulgaria Air и «Алма Тур», бесплатно отдохнуть в Болгарии в июне 2012 года, заявил председатель Ассоциации отельеров и рестораторов республики Благой Рагин.

«Мы обязаны приложить все усилия к тому, чтобы сгладить полученные гостями нашей страны негативные эмоции. Поэтому в следующем году им будет предоставлена возможность отдохнуть в Болгарии бесплатно», - заявил Рагин, уточнив, что, предварительно, речь идет о бесплатном недельном размещении в отеле в июне 2012 года. При этом председатель ассоциации призвал не допускать подобных инцидентов впредь, поскольку разногласия между участниками рынка могут негативно сказаться на въездном турпотоке, который в настоящее время показывает положительную динамику.

Задержанные в Болгарии туристы из Москвы и Санкт-Петербурга должны вернуться на родину 12 сентября за счет российских туроператоров. Как пишет vz.ru, к утру понедельника около 300 российских туристов находились еще в Болгарии. Туроператоры обвинили авиакомпанию Bulgaria Air, которая, по их словам, пытается заставить заплатить за вылет туристов повторно. Ростуризм завершил собственную проверку, которая показала, что причины ЧП действительно следует искать на Балканах.