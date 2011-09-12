Миллионер 20 лет скрывался от налогов на Каймановых островах

Беглого миллионера Уильяма Милларда, основателя ComputerLand, спустя 20 лет задержали на Большом Каймане, где он проживал со своей женой.

Миллионер бесследно исчез после того, как власти обязали его оплатить налог в размере 36 миллионов долларов. С тех пор его долг неумолимо рос, превысив в итоге 100 миллионов. Компания Милларда ComputerLand по продаже персональных компьютеров признана одной из самых успешных во всем мире.

Последний раз 79-летнего Уильяма Милларда видели в 1990 году на удаленном острове Сайпан в Тихом океане, сообщает lifenews.ru. А за последние 20 лет власти нападали на след миллионера в Сингапуре, Ирландии, Гонконге, но задержать смогли только сейчас.

В прошлом Миллард занимал первое место в списке самых богатых людей Соединенных Штатов, а затем попал в в список самых разыскиваемых людей, уклоняющихся от уплаты налогов.