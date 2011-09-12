После ареста велосипеда ответчик выплатил штраф

17 июня на исполнение к судебному приставу-исполнителю отдела судебных приставов Арсеньевского района Тульской области поступил судебный приказ мирового судьи о взыскании с некоего ответчика 11 тысяч рублей в пользу МУП «Арсеньевские теплосети».

Мужчина с выплатой штрафа медлил, поэтому спустя месяц, 18 июля, пристав-исполнитель выехал к месту жительства ответчика, сообщает kp.ru. На месте были арестованы его сотовый телефон, телевизор и DVD плеер.

Спустя некоторое время, 2 сентября, был арестован еще и велосипед. Буквально сразу после этого мужчина полностью оплатил штраф.



