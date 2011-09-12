Лужков уступил место в Forbes Молчанову

Журнал Forbes опубликовал рейтинг «Власть и деньги», в который вошли чиновники, депутаты, сенаторы и руководители госкорпораций по их семейному доходу согласно предоставленным за прошлый год декларациям.

По данным Forbes, прошлогодний лидер рейтинга Юрий Лужков, покинувший пост мэра Москвы, оставил и список самых богатых чиновников. В этом году его возглавил член Совета Федерации и миллиардер Андрей Молчанов с совокупным доходом более 3 млрд рублей. В тройке также присутствуют недавно назначенный губернатор Тульской области Владимир Груздев (основатель сети «Седьмой континент») и член Совета Федерации Андрей Гурьев (владелец «Фосагро»). Традиционно, большая часть участников рейтинга (32 из 50) — депутаты Госдумы и члены Совета Федерации.

Замыкает десятку Владимир Коган – экс-директор департамента Минрегионразвития. Доход его семьи составляет 829,37 млн рублей, личное состояние – $550 млн.