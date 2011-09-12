Умер выдающийся ученый-математик с мировым именем Юрий Неймарк

В Нижнем Новгороде 11 сентября умер профессор, ученый-математик с мировым именем Юрий Неймарк. "Гений XXI века" ушел из жизни на 91-м году жизни.



"Руководители и сотрудники Нижегородского государственного университета имени Лобачевского выражают искренние соболезнования родным и близким Юрия Исааковича", - говорится в сообщении ННГУ, в стенах этого вуза Неймарк создал первый в стране факультет вычислительной математики и кибернетики.

Юрий Неймарк закончил Горьковский государственный университет в 1944 году, а в 1958 г. стал доктором технических наук. Звание профессора Неймарк получил в 1961 году. В 1991 году Неймарк стал академиком РАЕН.



В 1994 году математик получил Международную премию имени Норберта Винера по кибернетике. За заслуги в развитии отечественной космонавтики он был награжден орденом "Знак Почета" и медалями Циолковского, Попова, Келдыша.



В 2007 году профессор Юрмий Неймарк получил золотую медаль и звание "Гений XXI века" от Американского библиографического общества. Тогда же был включен в число двух тысяч выдающихся интеллектуалов планеты Международным библиографическим центром в Кембридже.



Неймарк был одним из организаторов НИИ прикладной математики и кибернетики, а также членом Национального комитета России по теоретической и прикладной механике. Юрий Неймарк является автором порядка 500 научных работ, девяти монографий и двух десятков изобретений.

В некрологе говорится: "С момента окончания Горьковского государственного университета в 1945 г. и до последнего дня он неизменно работал в области науки и образования на благо развития нижегородского университета. За 65 лет работы в области технической кибернетики профессор Юрий Неймарк внес большой вклад в развитие научной школы теории нелинейных колебаний, созданной его учителем академиком Андроновым".