МАК: расшифровка самописцев самолета Як-42 не выявила проблем с авиатехникой

Расшифровка самописцев с разбившегося 7 сентября под Ярославлем самолета Як-42 не выявила данных о проблемах с авиатехникой. Эксперты Межгосударственного авиационного комитета проводят сегодня расшифроку «черных ящиков» с потерпевшего крушение самолета.

Ранее Приволжская транспортная прокуратура сообщила, что никаких нарушений при ремонте самолета не было.

По данным прокуратуры, компания «Тулпар Техник», ремонтировавшая Як-42, имеет полное право производить все виды работ по техническому обслуживанию самолетов этого типа и имеет соответствующий сертификат.

«В ходе прокурорской проверки нарушений федерального законодательства, регламентирующего оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию воздушных судов, не выявлено», - говорится в сообщении ведомства.

В транспортной прокуратуре подчеркнули, что специалисты компании заменили в самолете правый двигатель самолета и провели работы по техническому обслуживанию, в ходе которого были устранены все выявленные неисправности. Ранее глава Татарского территориального отдела госавианадзора Ространснадзора Альберт Сафин сообщил, что «Тулпар Техник» - «одна из лучших российских компаний по обслуживанию Як-42, которая работает не менее 10 лет, там трудятся опытные, хорошо обученные специалисты».

МАК расследует причины авиакатастрофы, унесшей жизни 44 человек.

Напомним, накануне президент РФ Дмитрий Медведев поручил правительству к середине ноября закрыть все «небезопасные авиакомпании», ужесточить проверки и повысить штрафы. Причем деятельность авиакомпаний глава государства разрешил прекращать без решения суда.

Жертвами авиакатастрофы 7 сентябоя под Ярославлем стали 36 хоккеистов ярославского «Локомотива» и 7 членов экипажа. Сегодня утром скончался выживший нападающий ХК «Локомотив» Александр Галимов.