Выбор пола ребенка нужно ограничивать

Выбор родителями пола ребенка до его рождения в некоторых странах-членах Совета Европы стал чересчур частым явлением. В особенности в Азербайджане, Армении, Албании и Грузии.

Об этом говорится в докладе Комитета по вопросам равных возможностей Парламентской ассамблеи Советы Европы. В докладе отмечается, что к выбору пола ребенка на предродовой стадии можно прибегать только в целях предотвращения наследственных заболеваний. Резолюция по этой теме будет вынесена на голосование в рамках предстоящей пленарной сессии ПАСЕ с третьего по седьмое октября.

По данным социологов, как сообщает radiomayak.ru, в оптимальном для развития общества соотношении на 105 мальчиков должно приходиться сто девочек. А вот в Азербайджане и Армении этот показатель - 112 к ста - в пользу мальчиков.