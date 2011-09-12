Россияне по-прежнему будут ездить в Египет без виз

Для россиян при поездке в Египет пока остаются в силе старые правила получения виз на границе. Власти Египта приостановили решение о введении новых правил въезда иностранцев в страну. Договоренность была достигнута во время встречи главы МИД Египта Фагри Абдель Нура с кабинетом министров.

Аргументы.ру сообщали, что правительство Египта на прошлой неделе приняло постановление, разрешающее получать визы на границе только туристическим группам.

Совет министров Египта принял решение о том, чтобы только группы туристов, которые заранее объявляют, сколько человек приезжает, где размещаются и когда уезжают, получали визы на месте. Все остальные иностранные граждане были по всем правилам получать визы в посольстве страны пребывания, предоставив туда фотографии, заполнив анкеты, то есть как обычно, передает РБК.

Все остальные категории иностранцев из Европы , в том числе тех, кто путешествует индивидуально, обязали получать визы заранее в посольстве Египта в своей стране проживания.

На какое время решение заморожено, принятое кабинетом министров решение, никто не знает.