Российские правозащитники будут добиваться отмены приговора майору Игорю Матвееву. Правозащитные организации рассматривают приговор Владивостокского гарнизонного суда, приговорившего офицера к 4 годам колонии, как показательную расправу над военным, посмевшим «вынести сор из избы» и настаивают на объективном пересмотре дела Игоря Матвеева.

По их данным, в ходе судебного процесса зафиксированы многочисленные нарушения норм уголовно-процессуального права, передает РСН.

«Мы, представители правозащитных организаций, внимательно следивших за делом майора Матвеева, считаем данный приговор незаконным, а вину Игоря Матвеева - недоказанной. Мы будем добиваться того, чтобы по всем имеющимся у нас вопросам и претензиям по расследованию дела майора была проведена тщательная проверка», - говорится в заявлении правозащитников.

«Аргументы недели» сообщали, что Владивостокский гарнизонный суд приговорил майора Игоря Матвеева к 4 годам заключения в колонии общего режима за превышение должностных полномочий.

Офицер Игорь Матвеев стал известен после своих видео-обращений, в которых рассказал о фактах нарушения закона со стороны командования войсковой части № 6890. Майор рассказал, что солдат кормили собачьими консервами, в части процветала коррупция, а на ее территории даже жили китайские гастарбайтеры. Позже офицера обвинили в превышении должностных полномочий и избиении прапорщика в присутствии двух свидетелей.

В Москву прибыл британский премьер-министр Дэвид Кэмерон, и он встречается сегодня с российскими правозащитниками.

Глава Московской хельсинкской группы Людмила Алексеева рассказала, что получила приглашение от Дэвида Кэмерона. Но на встречу с британским премьер-министром прийти не сможет из-за того, что у неё запланировано другое мероприятие.

На встречу с Кэмероном также приглашены глава центра «Мемориал» Олег Орлов, директор российского отделения Transperency International Елена Панфилова.