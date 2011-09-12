Судебный процесс над Тимошенко отложен до 27 сентября

В судебном процессе над экс-премьером Украины Юлией Тимошенко объявлен перерыв до 27 сентября. Судья Печерского райсуда Киева Родион Киреев предоставил экс-премьеру дополнительное время на подготовку к дебатам в суде.



Представители обвинения в начале заседания заявили, что готовы к дебатам. В свою очередь адвокаты Тимошенко и она сама отметили, что им было недостаточно времени на то, чтобы подготовиться к ведению дискуссии в суде. "Я абсолютно была лишена права на защиту. Но мы будем защищаться как сможем", - цитирует Тимошенко ИТАР-ТАСС.