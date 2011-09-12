В Москве снесли историческое здание - Соборную мечеть

В Москве снесли историческое здание - Московскую соборную мечеть. Здание снесено до основания, на его месте будет построена новая мечеть, заявил глава совета муфтиев России Равиль Гайнутдин.



Мечеть снесли 11 сентября. Первый зампред Центрального духовного управления мусульман, муфтий Москвы и Центрального региона России Альбир Крганов выразил недоумение тем, что мечеть снесли именно в этот день. "Спустя ровно десять лет после теракта в США в Москве тоже произошла своя трагедия", - цитирует Альбира Крганова "Интерфакс". По оценке Москомнаследия, Соборная мечеть не представляет исторической ценности.