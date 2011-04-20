Путин: По ТВ должны показывать фильмы о героическом труде рабочих

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20 апреля 2011, 13:30 [ «Аргументы Недели» ]

Выступая в Госдуме, премьер-министр Владимир Путин посетовал на то, что не видит на российских телеканалах программы о людях труда, призванные повысить престиж рабочих профессий. "Мы часто критикуем наши СМИ. Не буду сейчас этого делать. Но мы, к сожалению, редко видим на общенациональных каналах фильмы про добросовестный, эффективный, героических труд людей рабочих профессий", - цитирует Путина "Интерфакс". Премьер-министр выразил сожаление по поводу такой ситуации, напомнив, что "именно на их (рабочих) горбу все держится".