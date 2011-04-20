Вячеслав Хаустов заявил, что остается командиром московского ОМОНа

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20 апреля 2011, 11:35 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Освобожденный от должности замначальника милиции общественной безопасности ГУВД по Москве, генерал-майор Вячеслав Хаустов, заявил, что он по-прежнему будет командовать московским ОМОН. "В новой структуре нет должности замначальника милиции общественной безопасности. На данный момент я остаюсь командиром ОМОН", - сказал Хаустов в эфире радиостанции "Эхо Москвы". Освобождение Хаустова от должности замначальника милиции общественной безопасности ГУВД Москвы, по его собственным словам, связано с изменениями структуры московской полиции.

Ранее Аргументы недели сообщали о том, что президент России Дмитрий Медведев подписал указ об освобождении от занимаемой должности заместителя начальника милиции общественной безопасности ГУВД по Москве Вячеслава Хаустова. Вячеслав Хаустов возглавлял московский ОМОН с 2007 года.