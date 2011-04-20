Травля Леонида Рошаля продолжилась на сайте Владимира Путина

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20 апреля 2011, 10:22 [ «Аргументы Недели» ]

В сети продолжается травля Леонида Рошаля. На сайте премьер-министра России некий Андрей Петрович просит главу правительства "разобраться в ситуации и вернуть доброе имя Вашим делам".



Новый виток полемики появился после появления письма работников Минздравсоцразвития с жесткой критикой заявлений президента Национальной медицинской палаты Рошаля. 13 апреля Леонид Рошаль выступил с резкой критикой ситуации в отечественной медицине в ходе Всероссийского форума медработников. На форуме присутствовали глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова и глава правительства Владимир Путин.



В письме премьер-министру Андрей Петрович обвиняет доктора Рошаля в лоббировании интересов отдельных структур и некомпетентности. "Доколе мы будем слушать таких идиотов, как Рошаль!...Я обычный врач-гастроэнтеролог, работаю в самой рядовой поликлинике. Не крутой, ни ведомственной, а практически муниципальной, московской поликлинике", - рассказывает автор письма Путину. "Это же надо вылезти на трибуну и начать поливать грязью тех, кому он обязан чуть ли не всем!" - комментирует автор послания выступление Рошаля. "Да кто он такой? Он же не организатор, не руководитель!" - продолжает нападки в адрес президента Национальной медицинской палаты врач-гастроэнтеролог. "Леонид Михайлович позволил себе критику в адрес Минздрава. А что он сам сделал хорошего для здравоохранения, пока сидел в общественной палате? Продавливал различные концепции здравоохранения тех, кому было нужно продавить свои идеи? При этом даже не читая ни одного документа! И после этого он еще дает свои оценки!" - заявляет автор, обвиняя доктора в лоббировании интересов неких структур. Об этом сообщает РБК.