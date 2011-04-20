Москва выделяет 50 млн рублей на разгон облаков в День Победы

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20 апреля 2011, 10:11 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В День Победы 9 мая небо над Москвой очистят от облаков. На разгон облаков силами специальной авиации предусматривается 50 млн рублей. Распоряжение об этом подписал мэр Москвы Сергей Собянин.



Также в распоряжении о подготовке и проведении Парада Победы отмечаются другие статьи расхода. На ремонт гранитного, брусчатого и асфальтобетонного покрытия по маршруту движения военной техники город потратит 5,5 миллионов рублей. На ремонт улиц после прохода техники, а также усиление тоннельных сооружений, в том числе Белорусского путепровода, выделено еще 21,5 миллиона рублей, передает ИТАР-ТАСС.