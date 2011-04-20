Кожин: Чиновники отказались бы от «мигалок», если можно было отказаться

//Общество

20 апреля 2011, 08:50 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве примерно 900 чиновников имеют автомобили со спецсигналом.

Управляющий делами президента Владимир Кожин рассказал, что есть распоряжение правительства, в котором девятьсот наименований должностей, на машины которых ставят спецсигналы и все, что к ним положено. «Не фамилий, люди приходят и уходят», - подчеркнул Кожин. По мнению управделами президента, проблема «мигалок», не является «насущной проблемой страны и Москвы», пишет «Коммерсантъ».

Он отметил, что это проблема Кутузовского проспекта, Садового кольца и, наверное, еще Рублево-Успенского шоссе, на этих участках создаются проблемы. «У жителей районов Бирюлево или Жулебино другие проблемы», - предположил Кожин.

Управделами считает, что большинство чиновников отказались бы от «мигалок», если можно было отказаться.