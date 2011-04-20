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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Кожин: Чиновники отказались бы от «мигалок», если можно было отказаться

, 08:50 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве примерно 900 чиновников имеют автомобили со спецсигналом.

Управляющий делами президента Владимир Кожин рассказал, что есть распоряжение правительства, в котором девятьсот наименований должностей, на машины которых ставят спецсигналы и все, что к ним положено.   «Не фамилий, люди приходят и уходят», - подчеркнул Кожин.  По мнению управделами президента, проблема «мигалок»,  не является «насущной проблемой страны и Москвы», пишет «Коммерсантъ».

Он отметил, что это проблема Кутузовского проспекта, Садового кольца и, наверное, еще Рублево-Успенского шоссе, на этих участках создаются проблемы. «У жителей районов Бирюлево или Жулебино другие проблемы», - предположил Кожин.
Управделами считает, что большинство чиновников отказались бы от «мигалок», если  можно было отказаться.

ИЧ

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