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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

В Минске задержан правозащитник по подозрению в причастности к теракту

, 22:58 [ «Аргументы Недели» ]

Член Белорусского хельсинского комитета Павел Левинов задержан сотрудниками милиции в Белоруссии по подозрению в причастности к террористическому акту в минском метрополитене.

Протокол задержания Левинова составлен одним из сотрудников Фрунзенского РУВД Минска, сообщает ИТАР-ТАСС. Как сообщает сайт Белорусского хельсинского комитета, помимо Левинова во вторник были задержаны независимый журналист Олег Борщевский, лидер гражданской кампании «Наш дом» Ольга Карач и журналист Валерий Щукин.

ГИ

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