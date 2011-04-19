В Минске задержан правозащитник по подозрению в причастности к теракту

Член Белорусского хельсинского комитета Павел Левинов задержан сотрудниками милиции в Белоруссии по подозрению в причастности к террористическому акту в минском метрополитене.
Протокол задержания Левинова составлен одним из сотрудников Фрунзенского РУВД Минска, сообщает ИТАР-ТАСС. Как сообщает сайт Белорусского хельсинского комитета, помимо Левинова во вторник были задержаны независимый журналист Олег Борщевский, лидер гражданской кампании «Наш дом» Ольга Карач и журналист Валерий Щукин.
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