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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Госдума приняла Президентский законопроект о борьбе c коррупцией (ВИДЕО)

, 22:14 [ «Аргументы Недели» ]

Госдума во вторник, 19 апреля, приняла во втором, основном, чтении Президентский законопроект о борьбе с коррупцией.
Согласно закону, в целях дифференциации  устанавливается классификация видов взяток в зависимости от их размера.

При этом минимальной будет считаться взятка до 25 тысяч рублей, в значительном размере - от 25 тысяч рублей до 150 тысяч рублей, в крупном размере - от 150 тысяч рублей.

Штраф за них будет кратным, нарастающим при переходе из категории в категорию. Верхний предел штрафа -  полмиллиарда рублей.
При этом штрафы смогут применяться не только как дополнительная мера наказания помимо лишения свободы, но и в качестве самостоятельного вида наказания. Соответствующие изменения вносятся в Уголовный и Административный кодексы РФ.

ИЧ

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