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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Троицкий намерен обжаловать решение суда

, 21:57 [ «Аргументы Недели» ]

Артемий Троицкий собирается обжаловать решение Гагаринского суда, который удовлетворил иск бывшего сотрудника ГИБДД Николая Хованского о защите чести и достоинства и обязал музыкального критика выплатить 130 тысяч рублей.

"Это было решение абсолютно не в мою пользу, суд признал, что я оскорбил Хованского тем образом, который был сформулирован в иске", - сказал Троицкий радиостанции "Эхо Москвы".
 
Он добавил, что считает этот вердикт очень странным, поскольку уверен, что его защита не оставила камня на камне от аргументов истца и его представителей.

ГИ

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