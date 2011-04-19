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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Ответственными за гибель Магницкого в США считают Бастрыкина и Ольгу Егорову

, 21:41 [ «Аргументы Недели» ]

Некоторые американские конгресмены предлагают включить в список ответственных за гибель юриста фонда "Хэрмитадж Кэпитал" Сергея Магницкого руководителя следственного комитета Александра Бастрыкина и председателя Мосгорсуда Ольгу Егорову.

Речь идет о перечне чиновников, против которых американские власти могут ввести визовые и экономические санкции, сообщает "Эхо Москвы". Такой законопроект уже представили конгрессу США.

ГИ

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