Ответственными за гибель Магницкого в США считают Бастрыкина и Ольгу Егорову

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19 апреля 2011, 21:41 [ «Аргументы Недели» ]

Некоторые американские конгресмены предлагают включить в список ответственных за гибель юриста фонда "Хэрмитадж Кэпитал" Сергея Магницкого руководителя следственного комитета Александра Бастрыкина и председателя Мосгорсуда Ольгу Егорову.



Речь идет о перечне чиновников, против которых американские власти могут ввести визовые и экономические санкции, сообщает "Эхо Москвы". Такой законопроект уже представили конгрессу США.