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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Собянин предлагает заменять промзоны на парки

, 21:21 [ «Аргументы Недели» ]

Мэр Москвы Сергей Собянин предлагает на месте бывших промышленных зон создавать парки и скверы. По его словам, по генеральному плану половина территории промышленных зон должна выводиться из оборота промышленности.

"Я думаю, там необходимо посмотреть, создать новые скверы, парки - там, где это необходимо, возле микрорайонов, где их недостаточно", - сказал Собянин во вторник в эфире телеканала "ТВ Центр".

Мэр отметил, что особенно неухоженными территориями являются те места, которые прилегают к воде. "Там огромные территории неухожены, и, конечно, это требует серьезной работы: по сути дела там будут рождаться новые парки", - подчеркнул столичный градоначальник.

ГИ

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