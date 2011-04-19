Собянин предлагает заменять промзоны на парки

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19 апреля 2011, 21:21 [ «Аргументы Недели» ]

Мэр Москвы Сергей Собянин предлагает на месте бывших промышленных зон создавать парки и скверы. По его словам, по генеральному плану половина территории промышленных зон должна выводиться из оборота промышленности.



"Я думаю, там необходимо посмотреть, создать новые скверы, парки - там, где это необходимо, возле микрорайонов, где их недостаточно", - сказал Собянин во вторник в эфире телеканала "ТВ Центр".



Мэр отметил, что особенно неухоженными территориями являются те места, которые прилегают к воде. "Там огромные территории неухожены, и, конечно, это требует серьезной работы: по сути дела там будут рождаться новые парки", - подчеркнул столичный градоначальник.