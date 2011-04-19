Артемий Троицкий заплатит экс-майору ГИБДД 130 тысяч рублей

//Общество

19 апреля 2011, 20:57 [ «Аргументы Недели» ]

Гагаринский суд Москвы во вторник частично удовлетворил иск майора ГИБДД Николая Хованского о защите чести и достоинства к музыкальному критику Артемию Троицкому. Изначально истец требовал с Троицкого 500 тысяч рублей.



Судья постановила признать не соответствующими действительности, а также порочащими честь и достоинство сведения, распространенные А.Троицким на концерте группы "ДДТ". Согласно решению суда, А.Троицкий обязан выплатить Н.Хованскому 130 тыс. рублей, сообщает Интерфакс.



Поводом для иска стало то, что А.Троицкий на концерте группы "ДДТ" в Москве 10 ноября 2010 года назвал майора одним из победителей антипремии "Дорогу колеснице" за его участие в процессе расследования громкого ДТП на Ленинском проспекте.