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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Михаила Прохорова просят построить храм на Сейшелах

, 20:41 [ «Аргументы Недели» ]

Посол России на Сейшелах Михаил Калинин обратился к миллиардеру Михаилу Прохорову с просьбой пожертвовать $125 тыс. на покупку земельного участка и еще $100 тыс. на строительство самого храма на островах.

В мае в Республике Сейшельские острова с благословения Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла был зарегистрирован приход Святой Троицы, однако денег на строительство храма у РПЦ нет.

Калинин сообщил Прохорову, что земельный участок в 20 соток на севере острова Маэ уже найден. Предполагается, что Прохоров, который недавно приобрел за 25 млн евро остров Нор, входящий в архипелаг Сейшельских островов, сам будет заинтересован в строительстве храма.

Письмо Калинина уже находится в канцелярии миллиардера, но еще не передано адресату, сообщает Life News.

ГИ

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