Янукович: ядерная энергетика имеет свое будущее

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19 апреля 2011, 20:14 [ «Аргументы Недели. Украина», Герман НАПОЛЬСКИЙ ]

Ядерная энергетика имеет свое будущее, заявил Президент Украины Виктор Янукович во вторник в Киеве на Саммите по вопросам безопасного и инновационного использования атомной энергии. По его словам, в целом это

показало проведение выше упомянутого Саммита

Вместе с тем, по его словам, послдедние события в Японии требуют от целого ряда государств пересмотреть роль и место ядерной энергетики в структуре энергетических секторов. И это- несмотря на то, что для многих стран ядерная энергетика была и остается существенным фактором в поддержании утойчивого развития народного хозяйства.

Как следуект из слов Виктора Януковича, безопасность ядерной энергетики в различных государствах может быть обеспечена только совместно.

Развитие ядерной энергетики должно осуществляться только в строгом соответствии с международными стандартами и требованиями.