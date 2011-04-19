Генпрокуратура РФ выявила нарушения прав граждан при долевом строительстве

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19 апреля 2011, 20:10 [ «Аргументы Недели» ]

Генпрокуратура РФ в ходе проверок выявила многочисленные нарушения федерального законодательства и прав граждан при долевом строительстве многоквартирных жилых домов.

По данным надзорного ведомства, законодательство в сфере долевого строительства нарушается в масштабах всей России: в Республике Башкортостан, Кировской, Нижегородской областях, Удмуртии и Санкт-Петербурге договоры застройщиков с гражданами не соответствовали законодательству по форме и содержанию.

Прокуроры пресекли привлечение денежных средств граждан по этим документам. Установлено, что в Волгоградской, Нижегородской и Ростовской областях застройщики не соблюдают требования к содержанию договоров и не уведомляют своевременно дольщиков о переносе сроков строительства. Местные органы власти также допускали нарушения законодательства при оформлении застройщикам разрешительной документации.

Прокуроры приняли меры реагирования к строительным организациям, возводившим многоэтажные дома без документов на землю, разрешений на строительство, с отступлениями от строительных норм и без документов о допуске к работам.

В Кировской области ЗАО «Компания ОСТ», не имея разрешения на строительство и правоустанавливающих документов на земельный участок, привлекало денежные средства граждан для строительства многоквартирного дома. В связи с этим в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 14.28 КоАП РФ (нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости).



В отношении застройщиков Краснодарского края и Волгоградской области возбуждены дела об административных правонарушениях по фактам привлечения денежных средств граждан при отсутствии проектно-технической и правоустанавливающей документации на объекты строительства, сообщается на сайте надзорного ведомства. Работа по выявлению и пресечению противоправных действий в сфере долевого строительства жилья и защите прав граждан продолжается.