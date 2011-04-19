Собчак взяла эксклюзивное интервью у Березовского в Лондоне

Ксения Собчак взяла эксклюзивное интервью у Бориса Березовского в Лондоне. По признанию самого олигарха, он предельно честно говорил о политике, но предполагает, что перед публикацией интервью подвергнется цензуре.
Собчак спрашивала Березового практически обо всем, включая и личную жизнь, но основная часть интервью, безусловно, касалась политики.
- Если речь идет о политике, я не могу не выражать свое отношение к власти, которое сформировано и нисколько не изменилось за последние 11 лет, - заявил он Life News.
Интервью Березовского выйдет в мае в одном из российских мужских журналов.
- Он много чего сказал, - прокомментировала интервью Собчак. - И, к сожалению или к счастью, показал свое истинное лицо.
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