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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Собчак взяла эксклюзивное интервью у Березовского в Лондоне

, 20:21 [ «Аргументы Недели» ]

Ксения Собчак взяла эксклюзивное интервью у Бориса Березовского в Лондоне. По признанию самого олигарха, он предельно честно говорил о политике, но предполагает, что перед публикацией интервью подвергнется цензуре.

Собчак спрашивала Березового практически обо всем, включая и личную жизнь, но основная часть интервью, безусловно, касалась политики.

- Если речь идет о политике, я не могу не выражать свое отношение к власти, которое сформировано и нисколько не изменилось за последние 11 лет, - заявил он Life News.

Интервью Березовского выйдет в мае в одном из российских мужских журналов.

- Он много чего сказал, - прокомментировала интервью Собчак. - И, к сожалению или к счастью, показал свое истинное лицо.

ГИ

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