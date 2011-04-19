Госдума предлагает ввести уголовную ответственность за аборты на поздних сроках

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19 апреля 2011, 19:18 [ «Аргументы Недели» ]

Уголовную ответственность для врачей, которые проводят аборты на поздних сроках беременности, предлагают ввести депутаты комитета Госдумы по охране здоровья.



Сейчас акушер-гинеколог, производящий аборт при отсутствии социальных показаний при сроке беременности 23 недели, не подлежит уголовной ответственности.



"Открываются клиники, по сути представляющие собой абортарии. Там кроме абортов не оказывается никакой медпомощи. Главная цель – извлечение прибыли, а на медицинские противопоказания, на сохранение детородных функций женщин там никто не обращает внимание", – считает член комитета по охране здоровья Татьяна Яковлева.