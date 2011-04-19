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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Защитница Химкинского леса Евгения Чирикова подаст в суд на полицейских

, 19:07 [ «Аргументы Недели» ]

Лидер движения "В защиту Химкинского леса" Евгения Чирикова намерена подать в суд на сотрудников полиции. По словам Чириковой, после задержания в автобусе ее раздели, досмотрели и обращались, как с самыми опасными преступниками.

"У одного из защитников  Химкинского леса - Василия Малия - после общения с сотрудниками ОМОН появились кровоподтеки на лице." Мы все это собираемся зафиксировать и подать иск в суд на сотрудников полиции за грубое обращение", - пояснила Евгения Чирикова.

Напомним, защитников леса, в числе которых была Чирикова, а также координатора движения "Левый фронт" Сергея Удальцова, задержали сотрудники правоохранительных органов, когда они пытались воспрепятствовать вырубке Химкинского леса. Задержанных доставили в участок мирового судьи в Химкинском городском суде. По словам активистки движения, в здание суда не допускают журналистов. Она сообщаетЮ что задержанным не дают еды и питья.

ИЧ

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