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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

В Москве не хватает крови

, 18:10 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве не хватает доноров: их число уменьшилось на 10% с начала 2011 года. По словам медиков причина этого - нежелание столичных вузов и предприятий проводить акции по сбору крови.

«Одной из проблем является то, что работодатели сопротивляются проведению дня донора на своих предприятиях и не предоставляют донорам льготы, предусмотренные Трудовым кодексом: отгул в день сдачи и дополнительный день отдыха», — заявила главный врач станции переливания крови столичного департамента здравоохранения Ольга Майорова.

«Кроме того, проводились опросы общественного мнения и до 50% людей сказали, что не будут донорами ни при каких условиях, даже для своих близких», — подчеркнула Майорова.

По ее данным, чтобы обеспечить Москву необходимым объемом крови для переливания каждый день ее должны сдавать около 600-700 человек, в то время как обычно приходят не более 350 человек.

ГИ

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