Дмитрий Медведев назначил Михаила Величко начальником аппарата МВД

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19 апреля 2011, 18:01 [ «Аргументы Недели» ]

Президент РФ Дмитрий Медведев своим указом назначил Михаила Величко на пост первого заместителя начальника департамента делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций МВД - начальником аппарата министерства, сообщает пресс-служба Кремля.

Высокопоставленный источник в МВД РФ сообщил, что Величко ранее совмещал должности советника главы МВД и руководителя аппарата министерства, передает "Интерфакс". В последние годы он принимал участие в выработке многих ответственных решений в деятельности Министерства внутренних дел и сопровождал главу ведомства фактически во всех командировках.