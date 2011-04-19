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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Дмитрий Медведев поздравил гендиректора «ИТАР-ТАСС» Виталия Игнатенко с юбилеем

, 17:46 [ «Аргументы Недели» ]

Президент РФ Дмитрий Медведев поздравил генерального директора «ИТАР-ТАСС» Виталия Игнатенко с 70-летним юбилеем. «Вы связали свою судьбу с журналистикой и достигли в ней значительных высот, заслужили большой авторитет среди российских и зарубежных коллег.

Долгое время Вы возглавляете знаменитое информационное агентство ИТАР-ТАСС. Во многом благодаря Вашему организаторскому таланту, целеустремлённости и творческой энергии оно сохраняет весомые позиции на мировом медиарынке. Новостная лента агентства служит источником достоверной и оперативной информации, а коллектив постоянно совершенствует своё мастерство, используя в работе современные, передовые технологии» - говорится в поздравлении главы государства.

Указом Президента Виталий Игнатенко награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени за выдающийся вклад в реализацию государственной политики в области информации и многолетнюю плодотворную работу.

ИЧ

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