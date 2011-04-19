Духовник Гурченко: заочное отпевание актрисы может быть только тайным

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19 апреля 2011, 17:05 [ «Аргументы Недели» ]

Духовник Людмилы Гурченко уверен, что она не могла завещать похоронить себя без отпевания. По его словам, актриса была очень духовным человеком, ходила в церковь, часто беседовала с духовником о вере.



После смерти Гурченко многие СМИ написали о том, что ее не отпевали, так как она была атеисткой. Игумен Даниил, клирик кафедрального собора Берлина, секретарь архиепископа Берлинского и Германского Феофана опроверг эти сообщения. По его словам, муж Гурченко просто не знал, крещеная ли она, сообщает "Экспресс газета". Игумен Даниил искал свидетелей, которые могли бы подтвердить факт того, что бабушки тайно крестили Гурченко в 1936 году, но не успел закончить начатое до смерти актрисы. По словам Даниила, теперь даже если и будет заочное отпевание Людмилы Марковны, то оно пройдет тайно.