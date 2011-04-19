Белорусской оппозиции запретили шествие, приуроченное к годовщине Чернобыля

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19 апреля 2011, 16:15 [ «Аргументы Недели» ]

Белорусской оппозиции не разрешили провести 26 апреля шествие "Чернобыльский шлях", приуроченное к очередной годовщине катастрофы на ЧАЭС, соответствующее решение принял Мингорисполком.



"Сегодня нам сообщили, что сбор участников акции на площадке возле президиума академии наук запрещен. Запрещено также шествие к чернобыльской часовне на улице Карастояновой. Администрация Минска мотивировала это решение законом о массовых мероприятиях, согласно которому акции не могут проходить ближе чем за 200 метров от входов в метро и административных зданий", – сообщил журналистам один из заявителей акции, представитель создаваемой партии "Белорусская христианская демократия" (БХД) Денис Садовский.



По словам Садовского, горисполком предложил провести митинг в парке Дружбы народов с 18 до 20 часов.



Белорусская оппозиция каждый год подает заявку на проведение «Чернобыльского шляха» и получает разрешение только на митинг в парке, удаленном от центра города. В прошлом году известные лидеры белорусской оппозиции не пришли на этот митинг, который обошелся без задержаний.